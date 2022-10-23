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Сегодня, 00:04

В «Динамо» посвятили победу над «Локомотивом» Льву Яшину

Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб посвящает победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ Льву Яшину.

«Конечно, победу посвящаем Льву Яшину, — цитирует Пивоварова ТАСС. — Очень важная игра для нас, у нас хорошая структура игры. Мы доминировали весь матч, много было возможностей, моментов, Федя Смолов забил 100-й гол. В общем, для «Динамо» сегодня праздник».

Футболисты «Динамо» провели матч в специальной форме черного цвета в честь дня рождения бывшего голкипера клуба и сборной СССР Льва Яшина, родившегося 22 октября 1929 года.

Команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 23 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/16129445

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Лев Яшин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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