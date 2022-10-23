В «Динамо» посвятили победу над «Локомотивом» Льву Яшину

Сегодня, 00:04
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб посвящает победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ Льву Яшину.
«Конечно, победу посвящаем Льву Яшину, — цитирует Пивоварова ТАСС. — Очень важная игра для нас, у нас хорошая структура игры. Мы доминировали весь матч, много было возможностей, моментов, Федя Смолов забил 100-й гол. В общем, для «Динамо» сегодня праздник».
Футболисты «Динамо» провели матч в специальной форме черного цвета в честь дня рождения бывшего голкипера клуба и сборной СССР Льва Яшина, родившегося 22 октября 1929 года.
Команда располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 23 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования