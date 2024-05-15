Сегодня, 11:24
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе бело-голубых к нападающему «Сочи» Саулю Гуарирапе.
«Мы работаем над различными вариантами усиления команды, различными сценариями наших отношений с текущими игроками. Поэтому опять же сейчас очень важно сохранить целостность команды до последнего тура», — сказал Пивоваров «СЭ».
Гуарирапа стал игроком «Сочи» в январе 2024 года на правах аренды из венесуэльского «Каракаса». В текущем сезоне он отыграл за клуб 9 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 700 тысяч евро.