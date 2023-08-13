Гафин — о возможном переходе Чавеса: «Рассчитываем довести этот трансфер до логического завершения»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию с возможным переходом мексиканского полузащитника Луиса Чавеса.

«Мы в процессе. Технические процедуры, к сожалению, занимают больше времени, чем мы предполагали. Рассчитываем довести этот трансфер до логического завершения», — сказал Гафин.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими клубами из-за санкций, направленных в адрес России.

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.