Пивоваров о трансфере Артура Гомеса: «Рассчитываем, что он усилит «Динамо» и будет забивать»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал переход бразильца Артура Гомеса в московский клуб.

«Рассчитываем, что Артур усилит «Динамо» и будет забивать голы. Надеемся, он выучит русский язык и будет разговаривать с журналистами уже на нем (смеется)», — сказал Пивоваров.

Также функционер высказался про летнюю трансферную кампанию клуба.

«Идеально, когда футболисты приезжают до летних сборов. Но нам не всегда удается это сделать. Мы считаем, что клуб усилился. У нас подрастает своя молодежь, что тоже хорошо. Своей яркой игрой они доказывают, что готовы к высокой конкуренции», — добавил Пивоваров.

«Динамо» объявило о переходе 26-летнего футболиста из «Крузейро» 7 сентября. Он подписал с бело-голубыми контракт до лета 2029 года. Гомес будет выступать под 11-м номером.