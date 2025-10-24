В «Динамо» прокомментировали возможность приглашения Кафанова тренером вратарей

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании главного тренера бело-голубых Валерия Карпина пригласить в клуб тренера Виталия Кафанова.

«Тренером вратарей футбольного клуба «Динамо» является Дмитрий Изотов», — сказал Пивоваров «СЭ».

О желании Карпина пригласить Кафанова в «Динамо» ранее сообщал «СЭ».

65-летний тренер вратарей покинул «Ростов» в июне 2025 года. Кафанов входил в тренерский штаб Карпина, когда тот работал в «Ростове».