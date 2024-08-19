В «Динамо» раскритиковали формулировки решений ЭСК РФС: «Возникает желание познакомиться с талантливым автором»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил судейство на старте сезона РПЛ.

«Когда читаю тексты решений, возникает желание познакомиться с тем талантливым автором, который это формулирует. Было бы интересно узнать, кто так виртуозно выводит формулировки. Мы в этом сезоне пока не подавали обращений в ЭСК, но в трех-четырех играх, на мой взгляд, арбитры не показали нашим соперникам красные карточки — в частности, после пропущенных первых желтых. В общем и целом, хочется видеть уровень выше и в особенности больше последовательности в судейских решениях. Но мы удовлетворены судейством. Бывают ошибки, но на данный момент не видно предвзятости в наших матчах», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 5 матчей «Динамо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. Лидером РПЛ является «Зенит» (13 очков).