Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку в матче с «Крыльями Советов», турнирная ситуация к этому располагает»

Сегодня, 10:51
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов».
Игра состоится 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 14.00 мск.
— Ждете аншлага на игре с «Крыльями» в эти выходные?
— Пока рано давать прогнозы. Мы были расстроены посещаемостью на игре с «Сочи» и сейчас очень надеемся на высокую явку, турнирная ситуация к этому располагает.
— Команда идет первой и есть вероятность победы в РПЛ. Планируете, что будет после — мероприятия, торжества?
— Нет. Как можно? Вы что-то планировали, когда в Калининграде счет на 90-й минуте был 2:1 в пользу соперника? — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».
На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от столичного клуба на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).