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Сегодня, 12:26

В «Динамо» рассказали, что находятся в контакте с Моро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что московский клуб находится в контакте с хорватским полузащитником Николой Моро, на данный момент на правах аренды выступающим за итальянскую «Болонью».

«Начинала ли «Болонья» зимой переговоры по поводу выкупа Николы Моро? Мы в контакте с игроком и с клубом. Опция у них на лето. Поэтому посмотрим. Детали контракта не буду раскрывать», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

24-летний Моро выступает за «Болонью» с августа 2022 года. Всего за итальянскую команду он провел 14 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/17202765
Никола Моро
Футбол
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
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