В «Динамо» допустили, что Сандро Шварц может вернуться в клуб

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что продолжает поддерживать связь с бывшим главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Есть желание продолжить игровую модель Шварца?

— Мы стараемся обращать внимание на тренеров, которые соответствуют нашей игровой философии. Я понимаю, что вы скажете, что футбол при Шварце и Йокановиче был разным стилистически. Наша задача — подобрать тренера, который мог бы использовать ресурс, игроков. Мы должны продолжать работу в направлении, которому соответствуют наши футболисты.

— Сохраняете контакт с Шварцем?

— Да, мы общаемся. Поздравляем друг друга с праздниками.

— Можно ли сказать, что с точки зрения игровой философии выбор Йокановича был ошибкой?

— А что сейчас об этом говорить? С точки зрения результатов — в первую очередь. С точки зрения игровой философии? У нас были разные игры. Футбол, который мы показывали до зимней паузы, не был идентичен футболу Шварца, но это была модифицированная версия той игры.

— Входит ли Шварц в список кандидатов на пост тренера?

— Я уже ответил на вопрос по поводу решения по тренеру.

— Возможно ли теоретически возвращение Шварца в обозримом будущем? Или политическая обстановка такой вариант не предполагает?

— Теоретически это возможно.

Сандро Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июль 2022 года, после чего ушел в «Герту». 16 апреля 44-летний немецкий специалист был отправлен в отставку из берлинского клуба, в данный момент он является безработным.