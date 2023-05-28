Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:49

В «Динамо» допустили, что Сандро Шварц может вернуться в клуб

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что продолжает поддерживать связь с бывшим главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Есть желание продолжить игровую модель Шварца?

— Мы стараемся обращать внимание на тренеров, которые соответствуют нашей игровой философии. Я понимаю, что вы скажете, что футбол при Шварце и Йокановиче был разным стилистически. Наша задача — подобрать тренера, который мог бы использовать ресурс, игроков. Мы должны продолжать работу в направлении, которому соответствуют наши футболисты.

— Сохраняете контакт с Шварцем?

— Да, мы общаемся. Поздравляем друг друга с праздниками.

— Можно ли сказать, что с точки зрения игровой философии выбор Йокановича был ошибкой?

— А что сейчас об этом говорить? С точки зрения результатов — в первую очередь. С точки зрения игровой философии? У нас были разные игры. Футбол, который мы показывали до зимней паузы, не был идентичен футболу Шварца, но это была модифицированная версия той игры.

— Входит ли Шварц в список кандидатов на пост тренера?

— Я уже ответил на вопрос по поводу решения по тренеру.

— Возможно ли теоретически возвращение Шварца в обозримом будущем? Или политическая обстановка такой вариант не предполагает?

— Теоретически это возможно.

Сандро Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июль 2022 года, после чего ушел в «Герту». 16 апреля 44-летний немецкий специалист был отправлен в отставку из берлинского клуба, в данный момент он является безработным.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» посетил турнир по покеру в Монте-Карло
Украинка Костюк не стала пожимать руку Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос»
Эрдоган понадеялся на рекордную явку в 90% во втором туре выборов президента
Беспорочное зачатие: врачи помогли родиться «невозможному» ребенку
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Фомин: «Йоканович просто написал в чат, что уходит. На этом прощание закончилось»
Гранат: «Динамо» надо укреплять каждую линию, если команда собирается бороться за высокие места»
«Ростов» — «Ахмат» — 2:2. Карапузов сравнял счет. Онлайн-трансляция матча
«Ростов» — «Ахмат»: видео голов
Фомин оценил сезон столетия «Динамо»
«Ростов» — «Ахмат»: Агаларов отыграл один мяч гостей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мор: «Спартаку» не хватило хорошего нападающего, мастерства и немного удачи»

Мостовой: «Ничья с «Пари НН» никак не повлияет на будущее Абаскаля в «Спартаке»