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Сегодня, 14:40

В «Динамо» рассказали, что с пониманием относятся к травмам игроков в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в московском клубе с пониманием относится к травмам игроков, которые они получают в товарищеских матчах сборной России.

«Фомин — достойный игрок сборной России, старается, играет. Как мы можем ему препятствовать? С пониманием относимся к травмам в сборной. У нас не только форма, посмотрите, сколько всяких коллабораций с мерчом, мы пригласили представителей семьи Льва Яшина на матч с «Уралом». Мы очень серьезно относимся к личности нашего самого великого спортсмена. Для нас это большая дата, день рождения Льва Яшина всегда стараемся оформить максимально торжественно», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19159063
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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