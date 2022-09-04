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4 сентября, 10:54

Член совета директоров «Динамо»: «Захарян адекватно относится к ситуации. Мы объяснили ему нюансы с переводом средств»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев

Член совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился подробностями несостоявшегося перехода Арсена Захаряна в «Челси».

— Если вы вернетесь к этому разговору с «Челси» в декабре, отступные будут 15 миллионов?

— Когда это произойдет, тогда и увидим. Все должно устроить и Арсена, и клуб. Мне сложно комментировать, что будет через 3 месяца.

— Как Захарян переживал эту историю?

— Мы всегда в диалоге с нашими футболистами. С Арсеном об этом разговаривали. Он хочет попробовать себя в сильной лиге. Он адекватно относится к ситуации, которая развивается. Мы объяснили ему нюансы с недостатком времени и переводом средств. Он все понимает. Арсен не только суперталантливый футболист, но и умный парень.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В этом сезоне Захарян забил один мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых.

Арсен Захарян. «Менять гражданство не собирался. Просто хотел играть там». Захарян — о несостоявшемся трансфере в «Челси»

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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