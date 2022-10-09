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Сегодня, 14:14

В «Динамо» рассказали, какие уходы игроков из команды были самыми неожиданными

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ», какие уходы иностранцев из команды стали неожиданными.

— Есть ощущение, что в этом сезоне идут не все так, как вы планировали?

— Не совсем так идет начиная с летнего регистрационного периода, когда мы потеряли большую группу игроков. Нам пришлось в экстренном порядке искать замены, не все получалось, но в итоге все позиции мы закрыли. К сожалению, это получилось поздно. Команда формируется по ходу сезона.

— С другой стороны, многие отъезды были ожидаемы?

— Не все: Бальбуэна, Варела.

В последний раз бело-голубые одерживали победу в чемпионате России 3 сентября, обыграв на своем поле «Урал» (2:1).

«Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

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