В «Динамо» рассказали, когда Бителло сможет вернуться на поле

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил о ходе восстановления полузащитника бело-голубых Бителло.

«Мы сделали Бителло контрольное исследование. Увидели на снимке, что идет хорошая консолидация перелома, то есть он срастается. Это позволяет нам увеличивать нагрузку для футболиста, он уже приступил к беговой работе. Надеюсь, что в ближайшее время это позволит вернуть Бителло в игровую дисциплину в играх за команду. По нашим прогнозам, он уже сможет сыграть в конце этого месяца», — цитирует Бителло ТАСС.

24-летний бразилец получил перелом ребра в матче против «Химок» (4:3) в 13-м туре РПЛ.