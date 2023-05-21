В «Динамо» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

Сегодня, 14:34
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда команда объявит имя нового главного тренера.
По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.
— Говорят, что вы встречались с Марко Николичем. Так ли это?
— По поводу главного тренерами анонсируем изменения, но это произойдет после окончания этого сезона и до начала летних сборов.
Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.
Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.