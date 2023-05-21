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Сегодня, 14:34

В «Динамо» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

Артем Бухаев
Корреспондент
Тренер Марко Николич.
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда команда объявит имя нового главного тренера.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.

— Говорят, что вы встречались с Марко Николичем. Так ли это?

— По поводу главного тренерами анонсируем изменения, но это произойдет после окончания этого сезона и до начала летних сборов.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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