В «Динамо» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера команды

Сегодня, 18:57
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда клуб объявит имя нового главного тренера.
— Когда объявите нового главного тренера?
— Объявим в промежутке между окончанием сезона и началом сборов.
— Это будет российский специалист?
— Это будет специалист.
— Писали про Николича. Это правда?
— Мы объявим главного тренера чуть позже.
— Бувач продолжит работать?
— Да.
— Каков его кредит доверия?
— Высокий.
— Писали, что в клуб может прийти Яровинский.
— У меня такой информации нет.
— Новый главный тренер будет креатурой Бувача или вашей?
— Креатурой клуба. Кто будет нести ответственность? У нас есть корпоративная структура — совет директоров, который принимает решение.
— Кто несет ответственность, если что-то идет не так?
— Естественно, руководство. Руководство, которое принимает решение, несет ответственность за это решение. По-моему, это очевидно.
С июня 2022 года «Динамо» тренировал Славиша Йоканович, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых является 32-летний Павел Алпатов.
По информации «СЭ», летом «Динамо» может возглавить Марко Николич, который уже работал в РПЛ с «Локомотивом».