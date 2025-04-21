В «Динамо» рассказали о ходе восстановлении Тюкавина

Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о восстановлении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Что касается восстановления Кости, то все идет поэтапно, как и говорили раньше, все хорошо. Есть ли какие-то изменения в ноге Кости? В целом это нормальная ситуация при операции на конечность, есть ограничения в движении в первый месяц, из-за этого идет атрофия», — цитирует Родионова ТАСС.

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев. В текущем сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.