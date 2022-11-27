Гафин: «Динамо» не ищет возможность получения средств за Захаряна. Этим должны заниматься в «Челси»

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о переговорах с «Челси» по трансферу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
— «Динамо» нашло возможность, как можно получить деньги из Англии за возможный трансфер Захаряна зимой?
— «Динамо» не ищет возможность получения средств, этим занимается клуб-покупатель. Этим вопросом должны заниматься на «Стэмфорд Бридж».
— У вас есть коммуникация с «Челси»?
— Нет.
Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 21 матче. 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования