В «Динамо» рассказали о повреждениях Тюкавина, Фомина, Паршивлюка и Нгамале после матча с «Ростовом»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболистов после победы над «Ростовом» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).

— В матче с «Ростовом» несколько футболистов «Динамо»: Паршивлюк, Нгамале, Тюкавин — были заменены, видимо, в связи с повреждениями. Что с ними в итоге?

— Во время игры с «Ростовом» и после нее четыре футболиста нашей команды: Нгамале, Паршивлюк, Тюкавин и Фомин — испытывали болевые ощущения и дискомфортное самочувствие. По прилете в Москву было проведено обследование каждого из них. В результате стало понятно, что Паршивлюку, Тюкавину и Фомину потребуется время на восстановление. У Сергея диагностирован спазм двуглавой мышцы левого бедра, у Константина — повреждение сухожильной части мышцы правого бедра, у Даниила — повреждение поясничного отдела спины. Что касается Нгамале, то ему удалось избежать серьезного повреждения, несмотря на изначально сильные болевые ощущения. Диагностирован ушиб лодыжки. Муми может принимать полноценное участие в тренировках.

«Динамо» набрало 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».