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РПЛ

Сегодня, 12:18

В «Динамо» рассказали о повреждениях Тюкавина, Фомина, Паршивлюка и Нгамале после матча с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболистов после победы над «Ростовом» в матче 7-го тура РПЛ (2:1).

— В матче с «Ростовом» несколько футболистов «Динамо»: Паршивлюк, Нгамале, Тюкавин — были заменены, видимо, в связи с повреждениями. Что с ними в итоге?

— Во время игры с «Ростовом» и после нее четыре футболиста нашей команды: Нгамале, Паршивлюк, Тюкавин и Фомин — испытывали болевые ощущения и дискомфортное самочувствие. По прилете в Москву было проведено обследование каждого из них. В результате стало понятно, что Паршивлюку, Тюкавину и Фомину потребуется время на восстановление. У Сергея диагностирован спазм двуглавой мышцы левого бедра, у Константина — повреждение сухожильной части мышцы правого бедра, у Даниила — повреждение поясничного отдела спины. Что касается Нгамале, то ему удалось избежать серьезного повреждения, несмотря на изначально сильные болевые ощущения. Диагностирован ушиб лодыжки. Муми может принимать полноценное участие в тренировках.

«Динамо» набрало 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 7 очками идет на 11-м месте.

В следующем туре «Динамо» 15 сентября на своем поле примет «Пари НН». «Ростов» на день позже в гостях сыграет с «Балтикой».

Даниил Фомин
Николя Муми Нгамале
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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