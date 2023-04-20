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Сегодня, 12:03

В «Динамо» рассказали о реакции спонсоров на форму без рекламы в матче РПЛ

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как спонсоры клуба отреагировали на информацию о том, что команда выступит в форме без рекламы в матче 25-го РПЛ с «Факелом».

«Со спонсорами не было проблем. С РФС и РПЛ мы договорились, они пошли навстречу. Мы им благодарны за то, что дали возможность такой матч провести», — цитирует Пивоварова ТАСС.

18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/17567483
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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