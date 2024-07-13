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Сегодня, 20:36

В «Динамо» рассказали о решении клуба не продлевать контракт с Шуниным

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о решении клуба не продлевать контракт с голкипером Антоном Шуниным.

«Мы не раз говорили, что с большим уважением относимся к Антону, но спортивный блок принял решение не продлевать его контракт. Ему была предложена позиция по работе с вратарями в Академии. Это предложение бессрочное в случае с Антоном. Будем рады видеть его в Академии. В будущем все может быть. В рамках нашего клуба мы готовы предоставлять для Антона возможности для развития. Однако на данный момент мы предложили Антону ту должность и тот фронт работы, которые востребованы и актуальны сейчас», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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