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Сегодня, 20:09

В «Динамо» рассказали о состоянии Норманна и Нгамале

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн и его одноклубник камерунский нападающий Николя Муми Нгамале готовятся к домашнему матчу 27-го тура РПЛ по футболу против грозненского «Ахмата» в общей группе.

«Норманн и Нгамале готовятся к матчу с «Ахматом» в общей группе», — приводит заявление пресс-службы «Динамо» ТАСС.

После гостевого матча 26-го тура с подмосковными «Химками» (1:0) главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сообщил, что Норманн получил неприятный удар, из-за чего был заменен. Нгамале получил травму в матче с воронежским «Факелом» (0:2).

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 26 матчах. Игра «Динамо» с «Ахматом» пройдет пройдет 14 мая и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17726973
Матиас Норманн
Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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