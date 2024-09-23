В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Чавеса, Лаксальта и Скопинцева

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о травмированных футболистах команды.

«У Чавеса повреждение сухожилия. Довольно неприятные у него ощущения. Ждем его позже. Лаксальта ждали к «Спартаку». Он получил повреждение на тренировке три недели назад. Но, к сожалению, не восстановился. Ждали его, но не готов. И Дима Скопинцев в субботу получил мышечное повреждение. Надеемся, что все будет хорошо», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает четвертое место в РПЛ после 9 туров.