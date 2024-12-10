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Сегодня, 12:55

В «Динамо» рассказали о сотрудничестве с Евгенией Медведевой

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал сотрудничество клуба с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«Женя является амбассадором «Динамо», мы с ней активно взаимодействуем. Это и автограф-сессии, и участие в освещении жизни клуба, и различные съемки. Медведева часто приходит на стадион, искренне болеет за нас. Два года подряд Женя ездила освещать наши зимние сборы. Не буду раскрывать всех секретов, но вы вновь увидите известных болельщиков клуба на сборах «Динамо», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

17 ноября Медведева сыграла за «Динамо» в товарищеском матче против медиафутбольного клуба «Амкал». Бело-голубые уступили в игре со счетом 2:3, фигуристка появилась на поле на 89-й минуте и получила капитанскую повязку.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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