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Сегодня, 10:58

В «Динамо» рассказали о сроках восстановления футболиста Лаксальта после травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что восстановление уругвайского защитника Диего Лаксальта после травмы колена займет от шести до восьми недель с момента получения повреждения.

«Диего Лаксальт на восстановлении, у него травма. Я так понимаю, восстановление займет шесть-восемь недель с момента травмы», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Лаксальт получил повреждение колена 20 февраля на тренировке бело-голубых на сборах в Турции. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 12 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/17202269
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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