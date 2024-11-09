Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:13

В «Динамо» рассказали о стажировке Мостового

Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о стажировке в клубе Александра Мостового.

— Мостовой был на матче. О чем общались?

— С Александром пообщались, ему понравилась тренировочная база, общение с тренерским штабом. Он в восторге от стадиона. Все позитивно, к тому же приход Александра на стадион совпал с победой. Поэтому будем приглашать его постоянно на наши матчи, — сказал Гафин.

Мостовой начал стажировку в московском «Динамо» 6 ноября. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
Сегодня
Вчера
Неделя