В «Динамо» рассказали о стажировке Мостового

Сегодня, 22:13
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о стажировке в клубе Александра Мостового.
— Мостовой был на матче. О чем общались?
— С Александром пообщались, ему понравилась тренировочная база, общение с тренерским штабом. Он в восторге от стадиона. Все позитивно, к тому же приход Александра на стадион совпал с победой. Поэтому будем приглашать его постоянно на наши матчи, — сказал Гафин.
Мостовой начал стажировку в московском «Динамо» 6 ноября. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.
(Александр Абустин)