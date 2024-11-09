В «Динамо» рассказали о стажировке Мостового

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о стажировке в клубе Александра Мостового.

— Мостовой был на матче. О чем общались?

— С Александром пообщались, ему понравилась тренировочная база, общение с тренерским штабом. Он в восторге от стадиона. Все позитивно, к тому же приход Александра на стадион совпал с победой. Поэтому будем приглашать его постоянно на наши матчи, — сказал Гафин.

Мостовой начал стажировку в московском «Динамо» 6 ноября. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России проходит обучение на тренерскую лицензию.

(Александр Абустин)