В «Динамо» рассказали о трансферных целях команды

Сегодня, 16:13
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после первого матча BetBoom Братского кубка против ЦСКА 3:0 (5:0 с учетом челленджей) рассказал о задачах клуба на летнее трансферное окно.
— Есть понимание, насколько состав может претерпеть изменения?
— У нас ведется трансферная работа. В первую очередь стоит задача по поиску клубов для того, чтобы наши молодые футболисты получали игровую практику в аренде. Это основаная задача. Трансферное окно открыто до первых чисел сентября, поэтому будем смотреть, — сказал Гафин.
Сегодня, 8 июля, «Динамо» разгромило ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла в формате три тайма по 30 минут.