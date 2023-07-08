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Сегодня, 16:13

В «Динамо» рассказали о трансферных целях команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после первого матча BetBoom Братского кубка против ЦСКА 3:0 (5:0 с учетом челленджей) рассказал о задачах клуба на летнее трансферное окно.

— Есть понимание, насколько состав может претерпеть изменения?

— У нас ведется трансферная работа. В первую очередь стоит задача по поиску клубов для того, чтобы наши молодые футболисты получали игровую практику в аренде. Это основаная задача. Трансферное окно открыто до первых чисел сентября, поэтому будем смотреть, — сказал Гафин.

Сегодня, 8 июля, «Динамо» разгромило ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла в формате три тайма по 30 минут.

ФК Динамо (Москва)
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