В «Динамо» рассказали об увеличении количества зрителей и цифровой аудитории за последние 5 лет

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о популярности клуба.

— Не могу сравнивать с прошлым сезоном. Но по той информации, которая у нас есть, если ориентироваться на пятилетку, у нас существенное увеличение как посещаемости непосредственно стадиона, так и увеличение количества нашей электронной, цифровой аудитории по всем нашим медиа, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 процентов до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 процентов до 18 процентов.