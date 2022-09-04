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4 сентября, 10:56

В «Динамо» рассказали, почему не удалось осуществить трансфер Самошникова

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал «СЭ» о причинах несостоявшегося перехода защитника Ильи Самошникова.

— Что случилось с Самошниковым?

— Олег Яровинский (спортивный директор «Рубина») объяснил ситуацию с Самошниковым. Клубы не договорились. По цене, по условиям. Будем ли возвращаться к этому трансферу? Посмотрим, как сложится. Скорее всего, в это трансферное окно — нет.

— Есть ли какие-то контакты с клубом Эдена Карцева, чтобы разрешить ситуацию с переводом средств?

— Карцев сейчас в Израиле. Контактов нет.

2 сентября агент Самошникова подтвердил, что трансфер защитника из «Рубина» в «Динамо» сорвался из-за финансов.

По информации «СЭ», московский клуб отказался платить 3 миллиона евро за защитника. Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.

Илья Самошников
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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