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Сегодня, 14:28

В «Динамо» рассказали, почему не удалось продлить контракт со Смоловым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист "Динамо" Федор Смолов.
Федор Смолов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему экс-форвард команды Федор Смолов покинул бело-голубых.

«Предложение Смолову от «Динамо» действительно было. Мы не сошлись по финансовым условиям. Мы предлагали фиксированную часть зарплаты и переменную — бонусы, премиальные. И вот по форме реализации переменной части клуб и Смолов не сошлись», — цитирует Пивоварова Sport24.

«Краснодар» 18 июня объявил о возвращении Смолова. Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.

С января 2022 года Смолов выступал за «Динамо». В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: Sport24
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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