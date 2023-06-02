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Сегодня, 13:32

В «Динамо» рассказали, при каких условиях Овечкин сможет сыграть за футбольный клуб

Алина Савинова
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В пресс-службе «Динамо» заявили, что участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче за бело-голубых летом будет зависеть от графика подготовки хоккеиста к предстоящему сезону НХЛ.

«Матч «Динамо» — «Амкал», который состоялся летом 2022 года с участием Александра Овечкина, стал событием огромного масштаба. Мы, конечно же, планируем позвать Александра принять участие в Super Skill Challenge на BetBoom — Московский кубок селебрети (МКС) в команде звездных болельщиков «Динамо» и рады будем видеть его на матчах турнира. О том, сможет ли Овечкин сыграть осенью в товарищеской игре за основной состав «Динамо» против победителя BetBoom — МКС-2023, говорить преждевременно. Участие Александра, во-первых, должен будет согласовать будущий главный тренер [«Динамо»], а во-вторых, на носу будет сезон НХЛ и надо понимать график Александра», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Динамо».

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13, во время локаута в НХЛ. С 2005 года он является игроком «Вашингтона», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли.

Источник: https://tass.ru/sport/17911171
Александр Овечкин
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