В «Динамо» сообщили, что Чавес пройдет медосмотр для завершения перехода в пятницу

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о ситуации с возможным переходом мексиканского полузащитника Луиса Чавеса в клуб.

«Официально мы не объявляем о том, что трансфер совершен, потому что надо уладить некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в Москве. В воскресенье у клуба предварительно запланировано мероприятие, посвященное официальной презентации Чавеса. Будет присутствовать топ-менеджмент, главный тренер. Пригласим болельщиков, журналистов. На данный момент полет Чавеса в Казань не планируется. Просим СМИ и болельщиков не волноваться, просто еще немного подождать», — рассказали «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.