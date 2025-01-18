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Сегодня, 10:25

В «Динамо» сообщили, что Тюкавин присоединился к команде на сборах: «Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней»

В «Динамо» сообщили, что Тюкавин присоединился к команде на сборах
Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист пропускает начало первого сбора из-за болезни.

«Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет. Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Тюкавин в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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