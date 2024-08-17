В «Динамо» сообщили, что Лепский восстановил зуб

Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что защитник команды Иван Лепский восстановил поломанный зуб.

«Все прошло великолепно, Ване сделали пластику резца. Причем не прерывая тренировочный процесс — то есть ни одной тренировки Лепский не пропустил. Ему не заменили зуб, а нарастили. Старый поточили, потому что обломок уже не найдешь, потом нарастили. Сейчас он как новенький», — цитирует Родионова ТАСС.

19-летний футболист сломал зуб в матче бело-голубых с «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

В сезоне-2024/25 Лепский сыграл 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.