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Сегодня, 11:07

В «Динамо» сообщили, что Лепский восстановил зуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что защитник команды Иван Лепский восстановил поломанный зуб.

«Все прошло великолепно, Ване сделали пластику резца. Причем не прерывая тренировочный процесс — то есть ни одной тренировки Лепский не пропустил. Ему не заменили зуб, а нарастили. Старый поточили, потому что обломок уже не найдешь, потом нарастили. Сейчас он как новенький», — цитирует Родионова ТАСС.

19-летний футболист сломал зуб в матче бело-голубых с «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

В сезоне-2024/25 Лепский сыграл 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
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