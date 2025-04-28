В «Динамо» сообщили, что Личка не советовался по поводу приглашения Мюллера

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

— После матча с «Рубином» Марцел Личка публично пригласил Томаса Мюллера в «Динамо». Считаете ли вы это реальным? Будет ли клуб пытаться подписать?

— С нами он не советовался.

В начале апреля 35-летний немец объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе. Мюллер покинет команду летом.

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.