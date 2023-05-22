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Сегодня, 15:30

В «Динамо» сообщили, что Майсторович с высокой долей вероятности перенесет операцию в Австрии

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос «СЭ» о предстоящей операции защитника Милана Майсторовича.

— К сожалению, у Майсторовича контактная травма, разрыв передней крестообразной связки. Для профессионального спортсмена это чревато операцией, она будет сделана в ближайшее время. И классические для такого повреждения сроки восстановления — шесть месяцев.

— Эта операция будет в Европе?

— На 99 процентов в Австрии.

В матче 27-го тура против «Ахмата» (0:3) сербский футболист был заменен из-за травмы. Позже выяснилось, что у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразных связок.

Майсторович перешел в «Динамо» в 2023 году. За московскую команду он провел 10 матчей.

ФК Динамо (Москва)
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