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Сегодня, 19:30

В «Динамо» сообщили, что не обращались в CAS по делу Норманна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб пока не обращался в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте норвежского футболиста Матиаса Норманна.

«Мы отдельно от «Ростова» с Норманном ведем работу, ждем его ответа. После ответа будем принимать решение. Ожидаем ответа на следующей неделе. Мы будем защищать свои интересы до конца», — сказал Пивоваров.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. 3 ноября президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в CAS.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» норвежец выступал с 2019 по 2023 год.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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