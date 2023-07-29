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Сегодня, 13:47

Член совета директоров «Динамо» Гафин о Тюкавине: «Для РПЛ он не продается»

Иван Торопцев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые не собираются отпускать нападающего Константина Тюкавина в любой другой клуб РПЛ.

По информации «СЭ», ЦСКА пытался подписать 21-летнего россиянина этим летом.

«Переговоры с ЦСКА? Ответ очень простой: Константин не продается. У него есть контракт с клубом, в контракте прописан выкуп, который действует не для РПЛ, а для ряда ведущих европейских лиг. Для РПЛ он не продается.
Может ли Константин уйти из команды свободным агентом следующим летом? Теоретически — да, если не сработает опция продления. Но на практике вероятность того, что опция сработает, мы оцениваем как очень высокую», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 23 гола и 17 результативных передач в 93 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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