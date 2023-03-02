В «Динамо» сообщили, что никогда не рассматривали возможный трансфер Дзюбы

Сегодня, 08:00
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии переходов в зимнее трансферное окно.
— Почему «Динамо» решили не проводить усилении в зимнее трансферное окно?
— Мы считаем, что у нас каждая позиция продублирована. Вот и ответ.
— Артем Дзюба заявил в интервью, что мог бы пойти в «Динамо». Вы рассматривали возможность его приобретения в зимнее трансферное окно?
— Никогда.
Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля на правах свободного агента. 34-летний форвард заключил контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23.
После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).