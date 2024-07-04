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Сегодня, 16:26

В «Динамо» сообщили, что планируют усилить нападение после ухода Смолова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего в клуб.

— Сейчас ушел Федор Смолов, соотвественно, освободилось место потенциального сменщика Тюкавина. Прорабатывает ли «Динамо» вариант приглашения еще одного нападающего?

— Мы планируем точечное усиление, в том числе в той позиции, о которой вы говорите.

— Это какой-то игрок, который будет конкурировать с Тюкавиным?

— Да.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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