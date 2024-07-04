В «Динамо» сообщили, что планируют усилить нападение после ухода Смолова

Сегодня, 16:26
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего в клуб.
— Сейчас ушел Федор Смолов, соотвественно, освободилось место потенциального сменщика Тюкавина. Прорабатывает ли «Динамо» вариант приглашения еще одного нападающего?
— Мы планируем точечное усиление, в том числе в той позиции, о которой вы говорите.
— Это какой-то игрок, который будет конкурировать с Тюкавиным?
— Да.
В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».