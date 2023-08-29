В «Динамо» сообщили, что Сазонов вылетел в Турин

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил журналистам, что защитник Саба Сазонов вылетел в Турин.

Ранее «СЭ» сообщал, «Торино» заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.

На Сазонова также претендовал итальянский «Фрозиноне», который был готов заплатить 3 миллиона евро, однако футболист настаивал на переходе именно в «Торино».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.