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Сегодня, 15:39

В «Динамо» сообщили, что Тюкавин и Лунев приступили к тренировкам в общей группе

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что нападающий Константин Тюкавин и голкипер Андрей Лунев приступили к тренировкам в общей группе.

«Тюкавин и Лунев сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Оба футболиста пропустили октябрьский сбор национальной команды России из-за проблем со здоровьем.

«Динамо» проведет следующий матч 20 октября в гостях с «Рубином» в рамках 12-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Андрей Лунев
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)

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