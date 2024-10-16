В «Динамо» сообщили, что Тюкавин и Лунев приступили к тренировкам в общей группе

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что нападающий Константин Тюкавин и голкипер Андрей Лунев приступили к тренировкам в общей группе.

«Тюкавин и Лунев сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Оба футболиста пропустили октябрьский сбор национальной команды России из-за проблем со здоровьем.

«Динамо» проведет следующий матч 20 октября в гостях с «Рубином» в рамках 12-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.