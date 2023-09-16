В «Динамо» сообщили, что у клуба нет проблем с получением денег от европейских команд

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что получение денег московским клубом от «Торино» за трансфер защитника Сабы Сазонова находится в процессе. Он отметил, что по всем сделкам средства приходят без проблем.

«Получило ли «Динамо» деньги от «Торино» за трансфер Сабы Сазонова? Насколько я знаю, в процессе. Но по всем трансферам, которые мы сделали, деньги на вход приходят без каких-либо проблем», — приводит ТАСС слова Гафина.

Также член совета директоров «Динамо» прокомментировал итоги трансферного окна для бело-голубых.

«Что касается удачливости трансферного окна, то нужно посмотреть, как адаптируются наши новички. А также какой результат общекомандный мы из этого получим. Поэтому успешность можно будет оценивать ближе к концу сезона», — добавил он.

21-летний Сазонов в августе перешел из «Динамо» в «Торино», подписав контракт с итальянским клубом до лета 2027 года.

На данный момент бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 8 туров. 23 сентября динамовцы встретятся со «Спартаком» в рамках 9-го тура чемпионата России.