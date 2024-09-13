В «Динамо» сообщили, что в контракте Фомина нет суммы отступных для российских клубов

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в контракте полузащитника Даниила Фомина отсутствует сумма отступных для российских клубов.

«В контракте Даниила Фомина нет суммы отступных для российских клубов. Ее и не было изначально. У нас нет цели продать Фомина в российские клубы. Если брать российских игроков «Динамо», то Фомин является одним из очень значимых футболистов в нашем клубе», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

27-летний росиянин выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 5 матчей и сделал результативную передачу.