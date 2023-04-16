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Сегодня, 18:35

В «Динамо» сообщили о повреждении Нгамале: «Сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Николя Муми Нгамале.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ» о травме у нападающего бело-голубых Николя Муми Нгамале.

«У Нгамале небольшая скальпированная рана ахилла. Там только ушиб, контузия ахилла. Ничего такого сверхъестественного. Постараемся сделать все возможное, чтобы он сыграл с «Зенитом». Это возможно, 99 процентов», — сказал Родионов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Нгамале забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

«Динамо» проведет следующий матч против «Зенита», игра состоится 22 апреля и начнется в 19.00 (мск).

Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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