В «Динамо» сообщили о повреждении Нгамале: «Сделаем все возможное, чтобы он сыграл с «Зенитом»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ» о травме у нападающего бело-голубых Николя Муми Нгамале.

«У Нгамале небольшая скальпированная рана ахилла. Там только ушиб, контузия ахилла. Ничего такого сверхъестественного. Постараемся сделать все возможное, чтобы он сыграл с «Зенитом». Это возможно, 99 процентов», — сказал Родионов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Нгамале забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

«Динамо» проведет следующий матч против «Зенита», игра состоится 22 апреля и начнется в 19.00 (мск).