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Сегодня, 22:05

В «Динамо» сообщили об отсутствии официальной информации относительно интереса к Нгамале из Саудовской Аравии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможности перехода полузащитника бело-голубых Муми Нгамале в клуб из Саудовской Аравии.

— Была информация, что в Саудовской Аравии заинтересованы в Нгамале.

— Пока никакой официальной информации на этот счет у нас нет.

Ранее Africa Foot сообщал, что в услугах форварда заинтересован «Аль-Иттифак» и его главный тренер Стивен Джеррард.

Николя Муми Нгамале
ФК Аль-Иттифак
ФК Динамо (Москва)
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