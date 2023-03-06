В «Динамо» сообщили сроки восстановления травмированных Кутицкого и Маричаля

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о сроках восстановления травмированного защитника Николаса Маричаля и полузащитника Александра Кутицкого.

«У Кутицкого ушиб мышцы левого бедра. Ожидаем его скорое возвращение в группу подготовки к игре. У Маричаля повреждение сухожилия мышцы разгибателя пальцев стопы. Ожидаемый срок восстановления составляет до 2 недель», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Оба игрока попросили замену в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0), который проходил 5 марта.

В текущем сезоне 21-летний Кутицкий сыграл за «Динамо» 21 матчи забил один гол.

21-летний уругваец Маричаль сыграл 12 матчей за бело-голубых и не отличился результативными действиями.