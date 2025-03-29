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29 марта, 16:28

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Я неудовлетворен, что Бальбуэна пропускает столько игр по причине неготовности»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал непопадание защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэны в заявку команды на матч с «Оренбургом» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

33-летний парагваец не сыграл по медицинским показаниям. 15 марта он также не попал в заявку не встречу с «Локомотивом» (1:2) в 21-м туре, после чего отыграл полные матчи за сборную Парагвая против Чили (1:0) и Колумбии (2:2) в отборочном турнире чемпионата мира.

— Нет ли у вас личного недовольства, что Бальбуэна устает только перед матчами «Динамо», а за сборную играет?

— У меня нет персонального недовольства. Но как руководитель, я, конечно, неудовлетворен, что футболист на контракте пропускает столько игр по причине неготовности. Конечно, нам хотелось бы, чтобы футболист больше играл, — сказал Пивоваров.

В текущем сезоне Бальбуэна провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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