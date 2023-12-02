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Сегодня, 10:13

В «Динамо» высказались о болельщиках «Спартака» на матче с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» высказался о болельщиках «Спартака» на первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Зенитом» (1:0).

— На стадионе засняли болельщиков «Спартака». Чувствовали ли вы, что вся страна болела за «Динамо», чтобы команда победила «Зенит»?

— Нам приятно, если это так. Но мы бы хотели, чтобы нас поддерживали прежде всего болельщики «Динамо». Если кто-то из болельщиков других команд захочет поменять клуб (на наш, — прим. «СЭ»), мы всегда с радостью их примем.

Ответная встреча состоится 12 марта следующего года в Санкт-Петербурге.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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