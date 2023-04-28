В «Динамо» высказались о будущем Йокановича

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича после поражения от «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

— Я считаю, что команда играет ниже своих возможностей. У нас собраны достаточно квалифицированные футболисты. Мы ожидаем от них большего на поле.

— Увольнение Йокановича?

— У него есть цель. Сейчас у клуба есть идеи провести хорошо заключительные пять матчей чемпионата.

— Если цель о попадании в тройку не будет выполнена, Йоканович покинет команду?

— Высока вероятность. У него есть задача, о которой вы знаете. У всего клуба есть задача показать достойный футбол в последних играх. А дальше — будем разговаривать.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».