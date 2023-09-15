Гафин: «У Бителло все впереди. Он добавит класса»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал дебют бразильца Бителло за бело-голубых в матче 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

23-летний полузащитник вышел со скамейки во втором тайме. Он заменил Дениса Макарова на 60-й минуте.

«У Бителло все впереди. Он добавит класса. Сегодня у него еще были сумки из Бразилии. Был ли риск, что он не доедет? Такой риск есть всегда. Но как видите, доехал», — сказал Гафин.

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Ранее «СЭ» стало известно, что общие выплаты за переход Бителло в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.